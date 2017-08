Die Handballer vom SC DHfK Leipzig müssen im DHB-Pokal-Achtelfinale beim MT Melsungen ran. Das ergab die Auslosung von Nationaltorhüter Carsten Lichtlein am Montag in Köln. Der Bundesligakonkurrent aus Melsungen dürfte eine harte Nuss im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale werden, denn das Team hatte sich erst zuletzt mit den deutschen Nationalspielern Tobias Reichmann und Finn Lemke sowie dem montenegrinischen Torhüter Nebosja Simic und dem dänischen Regisseur Lasse Mikkelsen verstärkt.



Der SC Magdeburg hatte dagegen mehr Losglück. Das Team von Bennet Wiegert muss beim Zweitligisten HG Saarlouis ran. Das Topspiel in der Runde der letzten 16 steigt zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin. Spieltermine sind der 17./18. Oktober.