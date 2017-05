Nach starkem Beginn (3:1/6.) schlichen sich bei den Gastgebern die ersten einfachen Fehler ein, die der THW eiskalt bestrafte. Der haushohe Favorit aus Kiel ging somit erstmals in Führung (4:3/10.). Doch Leipzig stellte sich immer besser auf den Rekordmeister ein, dessen Spiel mit zunehmender Dauer immer statischer wurde. Zudem hatte Leipzig an diesem Abend mit Milos Putera einen glänzend aufgelegten Rückhalt im Tor. So konnten sich die Grün-Weißen bis zur Pause (15:11) sukzessive absetzen.

Auch nach dem Wechsel begann Leipzig druckvoll (17:12/33.). Allerdings schlichen sich wie bereits in der ersten Hälfte einige Fehler ins DHfK-Spiel, was die Kieler bis auf 16:17 heranbrachte. Nach einer Auszeit von SC-Coach Prokop stabilisierten sich die Gastgeber und bauten den Vorsprung erneut aus (20:17/39.). Doch Kiel erwies sich als der erwartet hartnäckige Gegner und kämpfte sich wieder heran (20:22). Leipzig blieb jedoch davon unbeeindruckt, mobilisierte nochmals alle Kräfte und zog auf und davon. In der 53. Minute lagen die Gastgeber erstmals mit sieben Toren vorn (29:22). Auch in der Schlussphase behielt der SC DHfK die Nerven und besiegelte so die klare Pleite des Rekordmeisters.