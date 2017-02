Die Stadt Dresden will sich mit dem DDV-Stadion als Spielort für die Fußball-Europameisterschaft 2024 bewerben. Bis Freitag müssen die unverbindlichen Unterlagen beim Deutschen Fußball-Bund in Frankfurt am Main eingereicht werden. Für Dresden wäre es das erste Mal, dass ein solches Großereignis ausgerichtet wird. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland war die Stadt noch außen vor. Nach Informationen der Sächsischen Zeitung soll die bisher unbestätigte Meldung am Donnerstag im Rathaus offiziell verkündet werden. Aus mitteldeutscher Sicht hat Leipzig am Montag bereits die Unterlagen bereits offiziell eingereicht und war damit eine der ersten Städte.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK