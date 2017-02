Eislöwen bezwingen Towerstars in der Verlängerung

Eislöwen-Fans zeigten sich begeistert von der Vorstellung ihres Teams. Bildrechte: IMAGO Die Dresdner Eislöwen haben sich beim direkten Konkurrenten Ravensburg Towerstars mit 2:1 in der Overtime durchgesetzt. Durch eine finnische Koproduktion von Juuson Rajala und Ville Hämäläinen gingen die Elbestädter in der 16. Minute in Führung, bis kurz vor Schluss sah es so aus, als ob dies der einzige Treffer bleiben sollte.



Doch der Ravensburger Sören Sturm glich 45 Sekunden vor der Schlusssirene aus. Die Verlängerung dauerte dann nur gut eine Minute, ehe Rajala das Spiel für die Eislöwen entscheiden konnte.

Füchse unterliegen Tigers deutlich

Jakub Svoboda, Jeff Hayes (beide Weiߟwasser) konnten die Füchse-Niederlage nicht verhindern. Bildrechte: IMAGO Die Lausitzer Füchse haben am Freitag mit 1:5 gegen die Bayreuth Tigers verloren. Füchse-Goalie Konstantin Kessler war nicht zu beneiden. Nach acht Minuten brachte Valentin Busch die Gäste vor 2.448 Zuschauern in Führung. Die Füchse enttäuschten und kassierten durch David Wohlberg das 0:2 (26.). Marius Schmidt gelang immerhin das Anschlusstor (32.).



Doch es war der einzige Lichtblick aus Füchse-Sicht. Im Schlussdrittel wurde es dann ganz bitter. Ivan Kolozvary (53.), Marcus Marsall (55.) und erneut Kolozvary (59.) schossen die Füchse in der Schlussphase regelrecht ab.

Eispiraten verlieren nach großem Kampf

Auch die erneute Führung durch den Slovaken Martin Bartek konnte die Eispiraten nicht retten. Bildrechte: IMAGO Auch die Eispiraten Crimmitschau mussten am Freitag ebenso eine Niederlage einstecken und verloren mit 3:5 gegen den EC Bad Nauheim. Dabei leisteten die Weißwasser Spieler extreme Gegenwehr. Der Kampf wurde am Ende jedoch nicht belohnt.



Im ersten Drittel überließen die heimischen Kuvenflitzer den Gästen das Kommando und schalteten auf Konter. Schon der zweite sorgte für die Führung der Eispiraten. Dominic Walsh brachte die Hausherren im voll besetzten Sahnpark in Führung (4.). Die Gäste aus Hessen ließen sich davon nicht schocken und glichen durch dasTor von Joel Johannson aus (8.). Der Crimmitschauer Martin Bartek sorgte für die ernuete Führung der Sachsen (17.) Im darauffolgenden Drittel bekämpften sich beide Mannschaften mit allen Mitteln. Ein sehr intensives Spiel. Dominik Meisinger besorgte für die Hessen den Ausgleich und den Drittel-Endstand (28.).



Im abschließenden Drittel schalteten die Gäste einige Gänge hoch und gingen durch Marcus Götz zum ersten mal in Führung (45.). Den Gastgebern gelang darauf zwar noch der Ausgleich durch Daniel Bucheli (52.), jedoch steigerte Bad Nauheim erneut den Druck und netzte durch Eugen Alanov (56.) und Andreas Pauli (60) doppelt zum 3:5-Endstand.