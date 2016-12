Lausitzer Füchse gehen spät in die Knie

In einem offenem Schlagabtausch wog das Spiel schon zu Beginn hin und her. Den besseren Start erwischten Gastegeber. Dennis Patka besorgte die 1:0 Führung (12.). Kurz vor dem Ende des ersten Drittels glichen die Frankfurter durch den Ex-Fuchs Richard Müller aus. Dieser schob nach einem Füchse-Fehlpass unbedrängt zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich ein (19.). Kurz nach der Pause besorgte eben Dieser den 1:2-Rückstand (26.). Für den 2:2-Ausgleich sorgte der Lausitzer Sean Fischer (37.). im letzten Drittel gingen die Füchse gegen den Tabellenvierten sogar in Führung durch Dennis Patka (47.). Danach ging den Füchsen jedoch etwas die Luft aus. Für die Frankfurter sorgten David Cespiva (56.), Brett Breitkreuz (58.) und Matthew Pistilli (60.) für den ärgerlichen 3:5-Endstand.

Eislöwen gewinnen in der Verlängerung

Die Partie begann stürmisch. Die Dresdner Eislöwen drückten sofort auf den Führungstreffer. Konnten ihre zahlreich herausgespielten Chancen aber nicht nutzen. Die Heilbronner zeigten sich dagegen eiskalt und gingen durch Richard Gelke (9.) in Führung. Im zweiten Drittel belohnten sich die Hausherren für den betriebenen Aufwand und gingen durch die Treffer von Brendan Cook (29.) und Teemu Rinkinen (33.) mit 2:1 in Führung. Im letzten Spielabschnittzeigten sich die "Falken" unbeeindruckt und kamen durch Jonathan Harty zum 2:2-Ausgleich (54.). Somit mussten beide Teams in die Verlängerung. Die sogenannte Overtime war jedoch nur ein kurzes "Schauspiel" für die 3.751 Zuschauer in der EnergieVerbund-Arena. Denn nach 58 Sekunden war es wieder Teemu Reinkinen, welcher die Gastgeber mit 3:2 in Führung brachte (61.) und somit den ersehnten Heimsieg besorgte.

Crimmitschau mit Klatsche in Ravensburg

Die Mannschaft von Interimstrainer Boris Rousson erwischte einen denkbar schlechten Start und bekam das frühe 0:1 durch Daniel Schwamberger (5.). Knüppeldick kam es dann jedoch im zweiten Abschnitt der Partie. Die Ravensburger erhöhten die Schlagzahl und kamen durch Adriano Carciola (21.), Lukas Slavetinsky (35.) und Jonas Schlenker (35.) zu schnellen drei Toren. Somit stand es zwischenzeitlich 0:4 gegen die Westsachsen. Kurz vor der Drittelpause erzielte Mark Lee noch das 1:4 (40.). Eine kleine Hoffnung blieb als am Leben für die Gäste. Jedoch sorgte auch das letzte Drittel für Ernüchterung bei den Eispiraten. In der eigenen Offensive fehlte die Kreativität und das schnelle Umschalten um die Gastgeber zu gefährden. So sorgten Sören Sturm (49.) und Lukas Slavetinsky (57.) für zwei weitere Tore der Towerstars. Am Ende stand eine klare 1:6-Pleite für Crimmitschau zu Buche.