Die Lausitzer Füchse haben in einem denkwürdigen Spiel gegen den amtierenden DEL2-Meister, den Kassel Huskies, mit 5:1 (1:0,1:1,3:0) gewonnen. In einem von Beginn an offensiv geführten Spiel ließen die Füchse dem Gastgeber im ersten Drittel nur wenig Luft. Dabei zeigten sich die Gäste selbst effizient und schossen die 1:0-Führung durch Thomas Götz (2.). Im zweiten Abschnitt wurden die Huskies "bissiger" und konnten früh durch Thomas Merl ausgleichen (22.). In den Schlussminuten des Mitteldrittels gelang es den Lausitzern, wieder etwas mehr Spielanteile zu erkämpfen. Patrik Parkkonen belohnte die Bemühumngen mit dem 2:1 (36.). Im Schlussabschnitt spielten sich die Füchse in einen regelrechten Rausch und deklassierten den Gastgeber mit weiteren Treffern durch Ryan Warttig (42.), Patrick Parkkonen (51.) und Jeff Hayes (56.).