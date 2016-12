Nach dem grandiosen Sieg über die Kassel Huskies haben die Lausitzer Füchse auch die Starbulls Rosenheim mit 6:3 bezwungen. Es war ein aufregendes Match in der Weißwasseraner Eisarena. André Mücke hatte die Hausherren im ersten Drittel in Führung gebracht (17.), aber der Rosenheimer Tyler McNeely glich nach Wiederanpfiff aus (29.). Patrik Parkkonen erhöhte für die Füchse wieder (29.), doch Manuel Edfelder glich erneut aus (39.). Bis zum Schlussdrittel ergab sich der gleiche Verlauf durch die Treffer des Lausitzers Dennis Palka (40.) und des Starbulls Stephan Kornthaler (40.) ein weiteres Mal. Schließlich brachten Roberto Geiseler (43.) und Dennis Palka (52.) die Füchse auf die Siegerstraße.

Die Dresdner Eislöwen haben sich für die Frankfurt-Pleite rehabilitiert und gegen die Kassel Huskies mit 5:3 gewonnen. Die Eislöwen gingen vor 4.224 Zuschauern durch Alexander Höller in der 12. Minute in Führung, Eric Valentin konnte sieben Minuten später erhöhen. Im zweiten Abschnitt schossen Thomas Schmidt (22.)und Neu-Kapitän René Kramer (23.) per Doppelschlag einen eigentlich beruhigenden Vier-Tore-Vorsprung heraus. Doch noch vor Ende des zweiten Drittels brachten Phil Hungerecker (26.), Toni Ritter (29.) und Thomas Merl (38.) den amtierenden DEL2-Meister zurück. Teemu Rinkinen erhöhte wieder für die Dresdner (54.), dabei blieb es am Ende.

Für die Eispiraten aus Crimmitschau endete das Sportjahr keinesweges positiv. Man verlor gegen die Heilbronner Falken und rutschte somit auf den letzten Platz der DEL2 ab. Die Mannen von John Tripp starteten schwungvoll in die letzte Partie des Jahres. Jedoch fehlte die Schussgenauigkeit um in Führung zu gehen. Die Gäste aus Heilbronn machten das besser und gingen quasi mit dem ersten Schuss durch Rylan Schwartz in Führung (6.). Im zweiten Drittel spielten die Gastgeber weiterhin zu kompliziert und ohne den direkten Zug zum Heilbronner Tor. Das führte letztendlich auch zum 0:2 durch Jordan Heywood (29.). Die Eispiraten konnten zwar durch Bernhard Keil auf 1:2 aufschließen (33.), mussten jedoch in den Anfangsminuten des letzten Drittels einen weiteren Treffer hinnehmen. Richard Gelke sorgte für das 1:3 (42.). Auch danach ließen sich die Crimmitschauer zu oft übertölpeln. So folgte das 1:4 durch Kevin Lavalle (48.). In den Schlussminuten fiel noch das 2:4 durch Ivan Ciernik (54.), dicht gefolgt vom 2:5 durch Rylan Schwartz (59.). Ein wahrlich bitterer Jahresabschluss für die Eispiraten.