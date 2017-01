Durch vier Tore im Powerplay sind die Lausitzer Füchse am Sonntag zu einem 5:2 gegen die Wölfe Freiburg gekommen. Vor 2.085 Zuschauern im Fuchsbau erwischte vor allem Patrik Parkkonen einen Sahnetag. Erst glich der Verteidiger im ersten Drittel in doppelter Überzahl zum 1:1 aus, dann brachte er sein Team kurz vor der Drittelpause sogar im Powerplay mit 3:2 in Führung. Auch beim 4:2 hatte er seinen Schläger im Spiel als er den Treffer von Bohac mustergültig vorbereitete. Der fünfte Treffer von Heyer stellte schließlich den verdienten Endstand her. Mit dem Sieg bleiben die Füchse klar auf Playoff-Kurs.

Die Dresdner Eislöwen haben am Sonntag einen knappen Auswärtserfolg eingefahren: Bei Aufsteiger EHC Bayreuth gewannen die Elbestädter mit 3:2 nach Verlängerung. Dresden war über die gesamte Spielzeit das aktivere Team. Kurz vor der ersten Sirene brachte Kruminsch die Gäste im Powerplay in Front. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich wartet: Bereits 14 Sekuden nach Wiederbeginn konnten die Hausherren ausgleichen. Nach 34 Minuten gingen die Bayern mit 2:1 in Führung. Dresden probierte in der Folge alles, bileb jedoch lange glücklos vor dem gegnerischen Tor. Zwei Minuten vor dem Ende ließ Höller die Gäste mit dem 2:2 jubeln. In der Verlängerung war es Davidek, der den Eislöwen mit seinem Tor nach 63 Minuten den Zusatzpunkt bescherte.