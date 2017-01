Die Eispiraten Crimmitschau haben auch die dritte Partie in Folge verloren. Die 1.611 Zuschauer in Bad Nauheim sahen ein einseitiges Match, in dem die Gastgeber schon nach zwei Minuten durch Marcus Götz in Führung gingen. Danach passierte bis zum letzten Drittel nichts, ehe Charlie Sarault den Bad Nauheimern mit einem Doppelschlag (46./52.) einen beruhigenden Vorsprung verschaffte. Ivan Ciernik brachte die Eispiraten noch einmal heran (55.), doch Joel Johansson (57.) machte für die Gastgeber alles klar. Das 2:4 durch Lukas Pozivil war nur noch Ergebniskosmetik.