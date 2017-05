Eishockey DEL/DEL2-Auf- und Abstieg bis 2019 vom Tisch

Die Eishockey-Fans in Deutschland müssen weiter auf einen sportlichen Auf- und Abstieg zwischen der DEL und der DEL2 warten. Wie beide Spielklassen am Dienstag mitteilten, wird es auch zur Saison 2018/19 keine Auf- und Absteiger geben.

Duell zwischen Dresden und Weißwasser. Bildrechte: IMAGO

Aktuell ist ein Aufstieg eines Zweitligisten in die DEL nur möglich, wenn ein Erstligist seine Lizenz verliert oder zurückgibt. Letztmals einen sportlichen Auf- und Abstieg gab es 2006. Seither wird in der zweithöchsten Spielklasse zwar in Playoffs ein Meister gekürt, der Meistertitel bleibt aber folgenlos. In der zurückliegenden Spielzeit qualifizierten sich auch die Dresdner Eislöwen und die Lausitzer Füchse für die Playoffs, kamen aber nicht über das Viertelfinale hinaus. Die Wiedereinführung eines geregelten Auf- und Abstiegs ist seit Jahren eine zentrale Forderung der Eishockey-Fans in Deutschland.



dh/dpa