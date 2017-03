Die Dresdner Eislöwen haben das dramatische DEL2-Viertelfinal-Duell gegen den ESV Kaufbeuren am Ende knapp verloren. Im entscheidenden siebten Match am Dienstag vor heimischer Kulisse hieß es 2:3. In der "Best of Seven"-Serie unterlagen die Sachsen mit 3:4.

Vor 3.723 Zuschauern gerieten die Gastgeber durch Karevaara (15.) in Rückstand. Rinkinen gelang Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels in doppelter Überzahl der Ausgleich. Schon beim 4:3 am Sonntag in Kaufbeuren hatte der Finne zweimal getroffen. Angesichts von 17:9-Torschüssen war für Dresden in den ersten 20 Minuten aber mehr drin Im zweiten Drittel wurde es nicht besser: Die Torschuss-Statistik lautete 15:10 - doch wieder Karevaara und Szwez netzten ein (25./27.). Grafenthins 2:3 (41.) sorgte nach der zweiten Pause für große Hoffnung. Doch in 19 Minuten blieb das Team von Bill Stewart ohne einen weiteren Treffer. Und das trotz einer Überzahl drei Minuten vor Schluss, nach einem strafwürdigen Haken von Kaufbeurens Blomquist. Die Torschussbilanz in diesem Drittel: 11:5 für Dresden. Insgesamt zeigten die Sachsen in dieser Serie eine tolle Moral: Sie holten einen 1:3-Rückstand auf. Schon am Sonntag hatte man in Kaufbeuren vor dem Aus gestanden, holte da aber noch ein 2:3 auf. Am Ende reichte es dennoch nicht.