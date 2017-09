Die Dresdner Eislöwen haben zum Auftakt eine Niederlage einstecken müssen. Bei den Kassel Huskies gab es am Freitag ein 1:3. Beim Duell des Hauptrunden-Vierten des Vorjahres beim -Dritten fielen zunächst keine Tore. Klöpper brachte die Hessen in der 24. Minute in Führung. Er traf mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins kurze Eck. Der Ausgleich gelang Garten nur 4:40 min später, nach einem Fehler im Aufbau der Huskies. Pimms Treffer in Überzahl (42.) brachte Kassel wieder nach vorne. Erneut Pimm entschied die Partie dann 3:36 min vor dem Ende. Für Dresdens Trainer Franz Steer sind die Huskies ein Kandidat für die Meisterschaft.