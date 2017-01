Die Lausitzer Füchse hätten am Freitag beinahe für eine Überraschung gesorgt. Nach langer Führung gegen Spitzenreiter Bietigheim Steelers verloren sie aber doch mit 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).

Füchse-Trainer Hannu Järvenpää hatte vor dem Duell mit den starken Schwaben gesagt: "Es ist ein offenes Geheimnis, dass Bietigheim sehr schnelles und gefährliches Eishockey spielt. Wenn wir heute etwas erreichen wollen, dann müssen wir auch schnell sein- offensiv, wie defensiv." Und flott unterwegs waren sie durchaus. Patrik Parkkonen, der am Montag 24 Jahre alt geworden war, machte sich nachträglich ein Geschenk. Mit seinem Treffer nach nur 20 Sekunden brachte er die mitgereisten Fans zum Ausrasten. Anschließend lieferten sich Weißwasser und Ligaprimus Bietigheim eine ausgeglichene Partie, ehe der Favorit stärker wurde.

Die Steelers weisen die beste Offensive und die beste Defensive der Liga auf. Doch auch nach der ersten Pause vermochte es die Mannschaft von Trainer Kevin Gaudet nicht, den Ausgleich zu erzielen. Weißwasser spielte unaufgeregt und überstand mehrere Phasen in Unterzahl unbeschadet.

Ville Hämäläinen hatte die Gäste nach vier Minuten in Führung gebracht, Christoph Kiefersauer glich im zweiten Drittel aus (26.). Im letzten Abschnitt fielen keine Treffer, so dass die Penaltys entscheiden mussten. Im Shootout konnte nur ESV-Mann Branden Gracel seinen Penalty verwandeln. Durch die 18. Saisonniederlage rutschen die Eislöwen wieder auf Platz vier, da die Huskies in Crimmitschau siegten.