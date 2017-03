Eishockey | DEL2 Playoffs Eislöwen verkürzen - Weißwasser geht unter

Hauptinhalt

Sonntagabend war die Gefühlslage in Dresden und in Kassel sehr unterschiedlich. Während die Eislöwen in der Elbestadt den ESV Kaufbeuren bezwangen, setzte es für die Lausitzer Füchse eine herbe Pleite in Nordhessen.