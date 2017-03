Die Lausitzer Füchse haben sich nach großem Kampf am Freitag bei den Kassel Huskies mit 3:5 geschlagen geben müssen. Durch die vierte Niederlage im fünften Duell mit den Huskies schied Weißwasser aus den Playoffs aus. Nach torlosem ersten Drittel münzten die Hausherren ihre Überlegenheit in eine 2:0-Führung um (22./28.). Bartek sorgte mit dem 2:1 für Hoffnung, doch Nauheim machte alles klar (Pauli/42.). Die Füchse können auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Das Team um den DEL2-Coach des Jahres, Hannu Järvenpää, feierte mit Rang sechs in der Hauptrunde den direkten Playoff-Einzug.

Die Dresdner Eislöwen haben noch einmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Gegen den ESV Kaufbeuren hielten sie dem Druck stand und gewannen mit 5:2. Zur Belohnung gibt es am Sonntag in der Playoff-Runde das sechste Spiel.



Nach der Enttäuschung am Dienstag (3:6) gingen die Dresdner diesmal konzentrierter zu Werke. Macholda netzte in der 15. Minute zur Führung ein. Nach dem 2:0 durch Grafenthin (25.) fing sich das Stewart-Team jedoch zwei Gegentreffer ein. Beim Stande von 2:2 bekamen die Eislöwen aber nicht das große Flattern, sondern forcierten ihre Angriffe. In der 38. Minute war Rupprich zur Stelle und markierte das 3:2. Die 3.163 Zuschauer sahen dann im Schlussabschnitt einen Sturmlauf der Gastgeber. Der Finne Hämäläinen (41.) und erneut Grafenthin (48.) schraubten das Ergebnis auf 5:2.