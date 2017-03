Bildrechte: IMAGO

In Kaufbeuren überzeugte Dresden zunächst mit einer äußerst kompakten Defensive. Nach torlosem ersten Drittel brachte Teemu Rinkinendie Eislöwen 13 Sekunden nach der ersten Sirene in Front. Auch der Ausgleich von Joona Karevaara (27.) brachte die Eislöwen nicht aus dem Konzept. Mirko Sacher (32.) sorgte für das 2:1. Danach kam Kaufbeuren besser ins Spiel und drehte die Partie mit einem Doppelschlag durch Karevaara (35) und Max Schmidle (36.). Doch Dresden hat in dieser Saison noch nicht genug. Rene Kramer (48.) konnte zum 3:3 ausgleichen. Fünf Minuten vor Ultimo brachte Rinkinen die Gäste endgültig auf die Siegerstraße. Damit steigt das entscheidende siebte Spiel um den Halbfinaleinzug am Dienstag an Dresden.