Die Dresdner Eislöwen haben im Playoff-Viertelfinale gegen Kaufberuen die zweite Niederlage hinnehmen müssen. Am Freitagabend verloren die Elbestädter bei den Bayern mit 3:4 nach Verlängerung. In einem ausgeglichenen ersten Drittel brachte Gracel Kaufbeuren nach 12 Minuten in Front. Blomqvist erhöhte im Powerplay später auf 2:0 (31.). Doch Dresden gab sich nicht auf und kam durch Tore von Cook (33./45.) zurück. Rinkinen drehte die Partie gar zu Guns- ten der Eislöwen (53.). Nur drei Minuten später schlug Kaufbeuren aber zurück. In der Verlängerung hatten die Bayern dann das nötige Glück und trafen in der vierten Minute durch Schäffler. Damit liegen die Eislöwen in der Best-of-Seven-Serie mit 0:2 zurück. Am Sonntag stehen sich beide Teams das nächste Mal in Dresden gegenüber.