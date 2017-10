Durch zwei Tore von Martin Davidek im Penaltyschießen haben sich die Dresdner Eislöwen im Sachsenderby mit 3:2 gegen die Lausitzer Füchse durchgesetzt. Dresden nutzte eine Drangphase im ers- ten Drittel für ein beruhigendes 2:0 durch Rupprich und Huard, doch Stöber brachte die Gastgeber wieder in Schlagdistanz. Mücke glich schließlich im Verlauf des zweiten Drittels noch aus. Im dritten Drittel trumpften die Torhüter groß auf und ließen nichts zu. Nach sechzig Minuten stand es nach wie vor 2:2. Auch die Verlängerung brachte keine Entscheidung, so ging es ins Penalty-Schießen.

Die Eispiraten Crimmitschau sind am Freitag zum dritten Mal in Folge leer ausgegangen. Beim Spitzenteam Bietigheim Steelers kassierten die Westsachsen eine klare 3:7-Niederlage. Dabei konnten die Westsachsen selbst zwei Mal in Führung gehen. Dabei trafen André Schietzold (8.) nach Ablauf des ersten Powerplay sowie Jordan Knackstedt (21.) zu Beginn des zweiten Drittels. Doch dann wurde es eine bittere Angelegenheit. Fünf Gegentore im zweiten Durchgang brachten die Gastgeber aus Bietigheim auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt setzte Crimmitschaus Robert Brown (59.) mit seinem Treffer zum 3:7.