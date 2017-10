Die Eislöwen Dresden haben ihren neunten Saisonsieg eingefahren. Am Ende hieß es 5:1 gegen die Löwen Frankfurt. Vor 3.059 Zuschauern drehte Alexander Höller mit einem Doppelschlag (15./17.) die frühe Führung der Hessen. Im zweiten Drittel schraubten Harrison Reed (21.), Nick Huard (27.) und Tim Miller in Überzahl (34.) das Ergebnis auf 5:1 hoch. Allerdings verletzte sich der Kanadier Reed am linken Knöchel und wurde mit dem Verdacht auf einen Bruch ins Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt gebracht.

Für die Mannschaft von Franz Steer war es der fünfte Liga-Triumph in Folge. "Wir sind mit dem Ergebnis natürlich überaus zufrieden, dennoch würde ich die Punkte gerne hergeben, wenn wir dafür auf die Verletzung von Harrison Reed verzichten könnten", so Steer nach dem Spiel.

Artur Tegkaev brachte die Füchse früh in Führung (3.), Kyle Just erhöhte noch im ersten Drittel (17.). Evan McGrath gelang im zweiten Durchgang der Anschluss (42.). Im letzten Drittel machte erst Tegkaev das 3:1, bevor Adriano Carciola und David Kuchejda in der Schlussminute noch ausgleichen konnten. In der Verlängerung erzielte Kassels Lukas Koziol nach 48 Sekunden den Siegtreffer.