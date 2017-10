Die Eislöwen nisten sich im Spitzenfeld der DEL 2 ein. Beim EHC Freiburg setzte sich Dresden mit 3:1 durch. Dabei führte Freiburg nach sechs Minu- ten durch Mark Mancari. Doch Martin Davidek (30.) und Rückkehrer Harrison Reed (35.) stachen im Mittelabschnitt zu. Dann wurde es hektisch: Ein Frei- burger Treffer wurde nach Videobeweis aberkannt. In der Schlussminute machte Alexander Höller mit seinem Schuss ins verwaiste Freiburger Tor alles klar. "Freiburg hat uns im ersten Drittel unter Druck gesetzt und sehr aggressiv agiert. Ab dem zweiten Abschnitt sind wir besser ins Spiel gekommen. Freiburg hatte auch noch eine gute Möglichkeit, wenn die nicht an den Pfosten, sondern ins Tor geht, verläuft das Spiel vielleicht noch anders. Hätte, wäre und wenn zählt aber nicht. Wir sind froh, dass wir drei Punkte mit nach Dresden nehmen können.“, sagte Eislöwen-Coach Steer.

Die Lausitzer Füchse sind mit einem 2:1-Auswärtserfolg in die englische Woche gestartet. Beim EC Bad Nauheim feierten die Sachsen einen 2:1-Sieg. Bereits in der zweiten Minute jubelten die Gäste, nachdem Thomas Götz den Puck unhaltbar abfälschte. Die Führung gab Selbstvertrauen, Weißwasser ließ in den ersten beiden Dritteln nichts anbren- nen. Dann aber nahm der Druck der Bad Nauheimer immer mehr zu. Logische Folge war der Ausgleich durch Radek Krestan in der 51. Minute. Eine knappe Minute später machte Viktor Lennartsson das 1:2, die Führung hielt auch dem Nauheimer Ansturm stand.