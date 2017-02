Eishockey | DEL2 Eislöwen zeigen Füchsen die Zähne - Eispiraten unterirdisch

44. Spieltag

Die Dresdener Eislöwen haben sich im vierten Sachsenderby der Saison erstmals gegen die Lausitzer Füchse durchgesetzt. Dresden siegte am Sonntag in der heimischen Halle mit 5:2 (2:2, 2:0, 1:0). Durch den Erfolg stehen die viertplatzierten Eislöwen in der Tabelle nun drei Punkte vor dem Fünften Weißwasser. Unterdessen ging das Schlusslicht Crimmitschau in Frankfurt völlig unter.