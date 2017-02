Die Dresdner Eislöwen haben am Freitagabend in der DEL2 einen 4:2-Sieg beim EHC Freiburg eingefahren. In der Halle der Freiburger, die derzeit einen Pre-Playoff-Platz belegen, erwischte die Mannschaft von Trainer Bill Stewart einen hervorragenden Start. Im ersten Drittel trafen in Überzahl Martin Davidek und Marius Garten (2./13.). Zudem setzte sich Alexander Höller (9.) vor 2.103 Zuschauern gegen Freiburgs Torwart Lukas Mensator durch. Im zweiten Drittel erzielte Marton Vas das erste Tor der Hausherren (33.). Im Schlussdrittel trafen Dresdens Mirko Sacher (49.) und der Freiburger Jannik Herm (50.). Marius Garten trifft für die Eislöwen (Archiv). Bildrechte: Dresdner Eislöwen

Die Lausitzer Füchse haben sich am Freitag mit 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) gegen den SC Riessersee durchgesetzt. Vor 2.116 Zuschauern im "Fuchsbau" durften aber erst einmal die Gäste jubeln. Der ehemalige Lausitzer Roope Ranta brachte den SCR in Führung (9.). Obwohl die Füchse ein Chancenplus hatten, dauerte es bis zur 29. Minute, ehe Marius Schmidt der Ausgleich gelang. In der Folge ließen die Hausherren weitere Großchancen ungenutzt. Im Schlussdrittel belohnte "Fuchs" Florian Lüsch die Sachsen mit dem Siegtreffer. Insgesamt gaben die Lausitzer 32 Torschüsse ab.