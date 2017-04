Die Eispiraten Crimmitschau sind in der zweiten Playdown-Runde mit einem Sieg gestartet und haben auswärts mit 6:4 (1:2, 0:2, 3:2) gegen die Starbulls aus Rosenheim gewonnen. Damit gehen die Sachsen in der entscheidenden Runde mit 1:0 in Führung.

In der "Alles oder Nichts"-Serie starteten die Hausherren vor 2.477 euphorischen Zuschauern deutlich aktiver und gingen durch ein frühes Tor von Yannick Wenzel (4.) in Front. Danach brauchten die Sachsen einige Minuten, um sich von diesem Schock zu erholen. Jedoch drehten die Kufencracks am Ende des ersten Drittels gehörig auf und gingen durch einen Doppelschlag von Jason Pinizotto (17.) und Bernhard Keil (18.) mit 2:1 in Führung.

Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Eispiraten bissig und ließen das Kombinationsspiel der Starbulls aus Rosenheim "verstummen". Die Gäste aus Sachsen erhöhten sogar noch ihre Führung. Ivan Ciernik (13.) und Martin Bartek (17.) sorgten für die zwischenzeitliche 4:1-Führung.