Die Lausitzer Füchse taten sich beim Schlusslicht in Heilbronn sehr schwer. Nach einem ausgeglichenen und niveauarmen Anfangsdrittel gerieten sie in der 24. Minute in Rückstand. Danach waren die Falken dem 2:0 näher als die Füchse dem Anschluss. Erst in der Endphase wachte Weißwasser auf und belagerte das Tor der Gäste. Dennis Swinnen sorgte schließlich Sekunden vor dem Abpfiff für den Ausgleich (60.). Trotz bester Chancen in der Verlängerung blieben weitere Treffer aus. Den umjubelten Schlusspunkt markierte Jeff Hayes mit dem 3. Penalty.