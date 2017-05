Die Dresdner Eislöwen haben Goalie Marco Eisenhut verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom ERC Ingolstadt an die Elbe. In der abgelaufenen Spielzeit kam Eisenhut in der DEL zu zwölf sowie mit einer Förderlizenz für den ESV Kaufbeuren ausgestattet in der DEL2 zu vier Einsätzen. Eisenhut, im bayerischen Deggendorf geboren, sicherte sich in der Saison 2010/2011 die DNL-Meisterschaft mit dem EV Landshut. Seit der Spielzeit 2014/2015 trug er das Trikot des ERC Ingolstadt.