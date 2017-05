Die Nachfolger-Suche für Ex-Eislöwen Cheftrainer Bill Stewart ist beendet. Wie die Dresdner am Mittwoch mitteilten, hat Franz Steer künftig das Sagen auf der Eislöwen-Bank. Der 58-Jährige, der zuletzt in Rosenheim aktiv war, unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Sachsen.

Der neue Trainer wird die neue Aufgabe umgehend angehen, wie er sagt. "Ich werde in den nächsten Tagen mit jedem Spieler telefonieren, damit die Jungs wissen, was sie zu erwarten haben und welches Programm in der Pause absolviert werden soll. Parallel dazu werden wir am Vorbereitungsprogramm arbeiten. Das Telefon wird glühen."