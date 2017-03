Brendan Cook Bildrechte: IMAGO

Die Dresdner Eislöwen haben die Play- offs schon seit geraumer Zeit in der Tasche. Da schmerzte die 1:3-Niederlage zuhause gegen den KSV Kaufbeuren wenig. Die Gastgeber gingen vor 3.102 Zuschauern mit 1:0 in Führung. Brendan Cook hatte in der 7. Minute nach Vorlage von Dominik Grafenthin getroffen. Der Vor- rung hielt bis zur 15. Minute, dann gelang den Gästen durch Max Schmidle der Ausgleich. Nach einem torlosen Mittel- schnitt legte erneut Schmidle (48.) und Branden Gracel (60.) für den KSV nach. Am letzten Spieltag der Vorrunde geht es am Sonntag für die Eislöwen zu den Starbulls Rosenheim.