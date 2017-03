Eishockey | DEL2 In der DEL2 beginnt die heiße Phase

Hauptinhalt

Die Hauptrunde ist vorbei und für die sächsischen Teams in der DEL2 fängt nun die "fünfte Jahreszeit" an. Für die Dresdner Eislöwen und die Lausitzer Füchse geht es am Dienstag in die Playoffs, die Eispiraten Crimmitschau müssen in die Playdowns.