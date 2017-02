Bildrechte: Verein

Die Lausitzer Füchse haben am Freitag gegen die Ravensburg Towerstars verloren. Beim 0:2 enttäuschte vor allem die Angriffsreihe der Lausitzer. Dabei hatten die Füchse vor 2.502 Zuschauern ein klares Chancenplus. Am Ende stand ein Torschussverhältnis von 29:14 zu Buche. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Alexander Dück die Gäste in Überzahl in Führung (37.). In der Schlussminute sorgte Adam Lapsansky mit einem Schuss ins leere Tor für die Entscheidung. Für das Team von Trainer Hannu Järvenpää geht es am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim EHC Freiburg weiter.