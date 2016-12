Der inzwischen 39-Jährige kehrt damit nach Crimmitschau zurück, wo er in der vergangenen Saison noch zum Spielerkader gehörte. Für Tripp, der bei den Eispiraten einen Vertrag bis Saisonende erhält, ist es die erste Station als Head-Coach.

Nach insgesamt 34 Einsätzen in der NHL war der Stürmer zehn Jahre in der DEL aktiv. Seine Qualitäten als Führungsspieler konnte Tripp auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft beweisen, für die er von 2006 bis 2014 in 110 Spielen 28 Tore erzielte und 15 Vorlagen gab.