Eishockey | DEL2 Füchse gewinnen torreiches Derby gegen Eispiraten

40. Spieltag

Die Lausitzer Füchse haben in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach zuletzt drei Niederlagen setzte sich Weißwasser am Sonntag mit 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) gegen die Eispiraten Crimmitschau durch. Dabei erwischten die Gäste in diesem intensiven und torreichen Sachsenderby den besseren Start.