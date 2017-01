Wie der Klub aus Weißwasser mitteilte, verlängerte der 33-Jährige seinen Kontrakt bis 2019. Der Verteidiger ist gelernter Stürmer und stammt aus dem Weißwasseraner Nachwuchs. 2008 wechselte er nach Bremerhaven zu den Fischtown Pinguins. 2010 unterschrieb der gebürtige Bad Muskauer einen Vertrag bei den Eislöwen in Dresden. 2014 kehrte er in die Lausitz zurück. In der aktuellen Saison kommt er bisher auf 34 Einsätze, vier Tore und 17 Vorlagen. Am Freitag bestitt Mücke sein 650. Spiel für die Lausitzer Füchse.