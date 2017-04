Knapp 3000 Zuschauer in Crimmitschau haben das Eisstadion im Sahnpark nach dem Abpfiff in ein Tollhaus verwandelt und den Klassenerhalt in der DEL2 mit ihrem Team gefeiert. Die Eispiraten gewannen am Dienstagabend im sechsten Spiel der Playdowns gegen Rosenheim mit 2:1 und entschieden die Serie mit 4:2 für sich.