Rodman ist kein Unbekannter beim Tabellenführer. Der 35-Jährige, der noch am Sonntag für Dresden traf, führte Bietigheim 2012/13 mit zur Meisterschaft. Zu seinem Wechsel sagte der Spieler: "Ich möchte mich bei den Dresdner Eislöwen für die Unterstützung, gerade in der Zeit meiner schweren Verletzung, bedanken. Das Eishockey-Geschäft hält immer neue Herausforderungen bereit. Ich nehme diese an." In der Saison 2015/16 bestritt Rodmannaufgrund einer Verletzung kein Pflichtspiel. In der laufenden Saison kam der slowenische Nationalspieler auf fünf Tore sowie25 Vorlagen in 33 Einsätzen.