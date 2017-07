Der Start der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) in die Saison 2017/18 verspricht direkt ein meisterliches Kräftemessen: Zum Liga-Start am Freitag, den 15. September, gibt es die Neuauflage des Playoff-Finales aus der vergangenen Spielzeit. Die Bietigheim Steelers reisen zum amtierenden Meister – den Löwen Frankfurt.

Die Dresdner Eislöwen starten mit einem Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies in die neue Spielzeit. "Am ersten Punktspielwochenende bekommen wir es gleich mit zwei Teams zu tun, die in der letzten Saison zu überzeugen wussten und uns alles abverlangen werden", freute sich Eislöwen-Chefcoach Franz Steer. Die Eispiraten Crimmitschau erwarten zum Auftakt einen Liga-Neuling im heimischen Sahnpark. Dann sind die Tölzer Löwen zu Gast.