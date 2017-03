Bildrechte: IMAGO

Die Eispiraten Crimmitschau müssen in die entscheidende Runde gegen den Abstieg. In Bad Nauheim unterlagen die Westsachsen am Freitag mit 1:3. Damit ging die erste Playdown-Runde mit 1:4 verloren. Ohne Keeper den gesperrten Keeper Ryan Nie, dafür mit Henning Schroth zwischen den Pfosten starteten die Eispiraten anfangs defensiv geordnet. Offensiv blieben die Westsachsen jedoch harmlos, sodass es mit 0:0 in die Kabine ging. Im zweiten Abschnitt wurde Nauheim stärker und ging mit 2:0 in Führung (22./28.). Bartek sorgte mit dem 2:1 für nocheinmal für etwas Hoffnung, doch Nauheim machte mit dem 3:1 durch Pauli alles klar. Am Ende versuchte Crimmitschau nocheinmal alles, konnte aber keine Akzente mehr setzen. Während Bad Nauheim sich den Klassenerhalt sicherte, muss Crimmitschau in die finale Runde gegen den Abstieg. Dort treffen die Westsachsen ab 31. März auf Heilbronn oder Rosenheim.