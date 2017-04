Nach dem furiosen 6:4-Sieg in Rosenheim vom Freitag wollten die Eispiraten da weitermachen, wo sie aufgehört hatten: Den Puck ins Tor der Rosenheimer zu befördern. Doch genau das sollte das Problem in dieser Partie im Sahnpark werden. Es spielte nur das Team von Trainer John Tripp. Doch in Unterzahl kassierten die Sachsen das 0:1 durch Joseph Lewis in der siebten Spielminute. Zwei Pfostentreffer und ein vergebener Penalty im ersten Drittel sprechen eine klare Sprache. Im zweiten Drittel war das Crimmitschau nicht mehr ganz so dominant, aber immer noch die klar die bessere Mannschaft. Und so war es wieder ein Rosenheimer der den Puck ins Tor beförderte. Christian Neuert (38. Minute) traf aus der Distanz.

Bildrechte: IMAGO