Im ersten Drittel ging der EC Bad Nauheim durch ein Tor von Andreas Pauli in der 17. Minute in Führung. Zunächst hatte Crimmitschaus-Torhüter Ryan Nie einen Fernschuss von Nick Dineen abgewehrt. Doch den Abpraller verwandelte Pauli eiskalt.

Das Spiel war das zweite der Best-of-Seven-Serie in der ersten Playdown-Runde. Somit haben die Eispiraten noch die Chance auf den Klassenerhalt. Das nächste Spiel steht am Sonntag in Bad Nauheim an.