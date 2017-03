Im ersten Drittel übernahmen die Gastgeber die Regie. Mit zwei großen Paraden in der dritten und sechsten Minute sicherte Ryan Nie den Crimmitschauern aber das Unentschieden. Wenn die Eispiraten danach in das Drittel der Gäste kamen, brachten sie die Cracks nicht groß in Gefahr. Am Ende des Drittels wurde es gefährlich vor dem Eispiratentor. In der 18. Minute konnte Jakub Körner noch einen gefährlichen Querpass der Nauheimer abwehren. Doch zwei Minuten später brachte Radek Krestan einen Flachschuss in Nies Tor unter.