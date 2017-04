Die Crimmitschauer Eispiraten haben im Kampf gegen den Abstieg aus der DEL2 ausgeglichen. Gegen die Starbulls Rosenheim gelang den Sachsen am Freitag in einem umkämpften Spiel ein 5:4-(2:2, 2:1, 0:1, 1:0)-Sieg nach Verlängerung. In der Serie Best of Seven steht es nach vier Begegnungen nun 2:2.

Erlöste die Eispiraten nach einem Konter: Ivan Ciernik (Archivbild). Bildrechte: IMAGO

Die ersten beiden Drittel waren turbulent. Er gaben die Eispiraten zweimal eine Führung (3./12.) wieder her (8./15.). Lee und Pohl trafen für die Gastgeber, Scofiled und Edfelder für die Gäste aus Bayern. Dann drehten die Gastgeber im Sahnpark einen 2:3-Rückstand (23./Lewis) in eine 4:3-Führung (24./30.). Bartek in Überzahl und Ciernik erzielten die Tore. Im letzten Durchgang drehte Rosenheim auf, die Abwehr der Crimmitschauer hielt aber - bis zur 59. Minute. Dann traf Scofield zum erneuten Ausgleich und bei den Fans der Crimmitschauer wurden Erinnerungen an den vergangenne Dienstag wach, als die Eispiraten bereits 4:1 führten, am Ende aber noch 4:5 verloren.



In der Verlängerung mussten die Sachsen zunächst 1:20 Minuten eine 3:5-Unterzahl überstehen. Rosenheims Neuert hatte den Sieg für die Gäste auf dem Schläger, traf aber nur den Pfosten. Ein Konter erlöste dann die knapp 2.000 Eispiraten-Fans. Bartek und Ciernik trafen zum 5:4. Am Sonntag steht das fünfte Spiel der Serie in Rosenheim an.



