Erst in der dritten Verlängerung ist die DEL2-Playdown-Partie zwischen den Starbulls Rosenheim und den Eispiraten Crimmitschau geendet. Am Ende hieß es 4:5 (4:1, 0:0, 0:3) n.V. aus Sicht der Schützlinge von Trainer John Tripp, die damit in der Serie Best-of-Seven mit 1:2 zurückliegen.