Eispiraten können noch siegen

Die Eispiraten Crimmitschau haben nach drei Pleiten am Stück wieder eine Partie in der DEL2 gewonnen gegen. Gegen den EHC Freiburg hieß es am Ende 4:2. Das Spiel hatte für die Westsachsen denkbar schlecht begonnen, denn schon nach 29 Sekunden traf Petr Haluza für die Gäste. Doch Ole Ollef (7.) und Bernhard Keil (19.) konterten noch im ersten Drittel. Im zweiten Durchgang erhöhten Ivan Ciernik (22.) und noch einmal Keil (31.). Jannik Herm (60.) konnte für Freiburg kurz vor Schluss nur noch verkürzen. Trotz des elften Saisonsiegs behalten die Crimmitschauer weiterhin die Rote Laterne.

Füchse mit gebrauchtem Wochenende

Die Lausitzer Füchse haben auch das zweite Spiel des Wochenendes verloren. Weißwasser unterlag dem EC Bad Nauheim am Sonntag mit 1:2. Am Freitag waren die Füchse in Bayreuth leer ausgegangen. Weißwasser fand gegen die Hessen über 60 Minuten nicht zu seinem Spiel. Vor 2.231 Zuschauern brachte Joel Johansson die Gäste früh in Führung (4.). Dennis Swinnen gelang nach einem Spielzug über Jakub Svoboda und André Mücke der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich (12.). Doch Bad Nauheims Dominik Lascheit stellte noch im ersten Drittel den Endstand her (19.). Füchse-Torhüter Maximilian Franzreb wehrte insgesamt 24 Schüsse auf seinen Kasten ab. Füchse-Torhüter Maximilian Franzreb (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Serie der Eislöwen gerissen

Nach drei Siegen in Serie haben die Dresdner Eislöwen am Sonntag beim SC Riessersee mit 2:4 (1:0, 1:2, 0:2) verloren. Die Elbstädter bleiben in der DEL2 aber auf dem dritten Tabellenplatz. Vor 1.380 Zuschauern im Olympia-Eissport-Zentrum brachte Brendan Cook (4.) die Gäste in Führung. Im zweiten Durchgang erzielte Andreas Driendl (24.) den Ausgleich, Alexis Loiseau (29.) brachte Riessersee in Front. Erneut war es Cook (37.), der für Dresden zum 2:2 traf. Die weiteren Treffer für den SC erzielten im letzten Drittel Louke Oakley (42.) und Florian Vollmer (60.).