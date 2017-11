Die Lausitzer Füchse haben sich beim ESV Kaufbeuren für die jüngste Niederlage revanchiert. Nach einer 1:7-Pleite am Dienstag gewann Weißwasser am Freitag in der Verlängerung mit 4:3 (2:1, 1:1, 0:1).

Auch im zweiten Durchgang gaben die Füchse mehr Schüsse als der Gegner ab. Kaufbeurens Joona Karevaara (26.) und Weißwassers Roberto Geiseler (37.) brachten die Scheibe im Tor unter. ESV-Topscorer Charlie Sarault rettete sein Team dann noch in die Verlängerung (45.). In dieser sorgte Artur Tegkaev für den zweiten Heimsieg der Saison überhaupt und den ersten Heimsieg seit Mitte September.

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihren vierten Sieg in Folge gefeiert. Die Westsachsen setzten sich am Freitagabend mit 3:2 bei den Tölzer Löwen durch. Crimmitschau hatte die Partie nach einigen Anlaufschwierigkeiten gut im Griff. Allerdings ging in der Offensive nicht viel. Nach 21 Minuten gingen die Löwen wie aus dem Nichts in Führung. Die Eispiraten waren geschockt, fingen sich aber wieder. Schließlich markierte Jordan Knackstedt (37.) den Ausgleich. Auch danach machten die Gäste Druck. Im Powerplay erhöhte Christoph Kabitzky (42.), ehe Patrick Pohl (57.) für die Entscheidung sorgte. Für Tölz reichte es nur noch für Ergebniskosmetik (58., Andreas Schwarz).