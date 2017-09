Am ersten Spieltag am Freitag mussten die Lausitzer Füchse noch zuschauen, weil bei Gegner ESV Kaufbeuren derzeit das Stadion neugebaut wird. Am Sonntag durften die Weißwasseraner dann endlich auch auflaufen und bekamen es dabei mit dem DEL2-Aufsteiger von 2015 zu tun: Den Wölfen aus Freiburg. Am Ende gab es ein 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) gegen die Badener.