Die Dresdner Eislöwen haben am Dienstag im vorgezogenen Spitzenspiel gegen Tabellenführer Bietigheim eine 1:2-Heimniederlage einstecken müssen. Vor 1.862 Zuschauern waren die druckvoll agierenden Gäste verdient in Führung gegangen (8.). Im Anschluss steigerte sich Dresden. Arturs Kruminsch und Alexander Höller scheiterten nur knapp. Petr Macholda hatte zudem Pech und traf vor der ersten Sirene nur die Latte. Im Mitteldrittel erhöhten die Steelers schließlich im Powerplay auf 2:0 (31.). Gegen die bärenstarken Bietigheimer blieben die Eislöwen bis zum Schluss bemüht, doch es reichte nur noch zum Anschluss durch Marius Garten (52.), der von der Blauen Linie einnetzte. Vielleicht wäre in der Schlussphase auch noch mehr für die Sachsen möglich gewesen, doch Patrick Baum kassierte kurz vor dem Ende (59.) noch eine Zeitstrafe.