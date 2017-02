73. Minute / 0:2

RB kombiniert sich immer wieder in den Strafaum, doch dann fehlen nach wie vor die Ideen.

71. Minute / 0:2

Dritter Wechsel RB Leipzig: Schmitz für Bernardo.

66. Minute / 0:2

42.558 Zuschauer - zum achten Mal ausverkauft.

62. Minute / 0:2

Halstenberg mit einem ersten gefährlichen Abschluss. Sein Fernschuss dennoch ein gutes Stück rechts vorbei.

61. Minute / 0:2

Selke und Werner hängen völlig in der Luft. Der HSV macht die Passwege geschickt zu.

58. Minute / 0:2

RB hatte noch keine Torchance in der zweiten Halbzeit.

54. Minute / 0:2

Da hatte Leipzig die Gäste mal richtig eingeschnürt, es fehlen aber die Abschlüsse.

50. Minute / 0:2

Man sieht den Leipzigern an, dass sie wollen. Es fehlen allerdings die zündenden Ideen. Hamburg hingegen bei Kontern gefährlich.

46. Minute / 0:2

Grober Schnitzer von Bernardo: Gulacsi muss dann gegen Holtby alles aufbieten, sonst steht es 3:0.

46. Minute / 0:2

Weiter geht's in Leipzig. Keine Wechsel.

Halbzeit 0:2

Überraschendes, aber nicht unverdientes 2:0 des HSV, der hier mutig agiert und durch zwei Eckball- Tore führt.

43. Minute / 0:2

Da ist der Wechsel: Selke für Poulsen.

41. Minute / 0:2

Das ist bitter. Poulsen war gerade erst gekommen und muss nun offenbar verletzt wieder ausgewechselt werden.

40. Minute / 0:2

RB findet momentan keine Mittel gegen giftig verteidigende Hanseaten.

35. Minute / 0:2

Poulsens Kracher touchiert den Außenpfosten. Das war fast das 1:2.

32. Minute / 0:2

Ilsanker rückt jetzt nach hinten, Keita auf die sechs und Poulsen nach vorn zu Werner.

31. Minute / 0:2

Früher erster Wechsel bei RB. Hasenhüttl bringt Poulsen für Upamecano, der glücklos blieb.

31. Minute / 0:2

Leipzig weiter mit mehr Ballbesitz, aber Hamburg gewinnt mehr Zweikämpfe.

29. MInute / 0:2

Keita mit einer Schusschance, aber der Winkel ist zu spitz. Außennetz.

27. Minute / 0:2

Sabitzer mit einem Lebenszeichen. Schuss aus der zweiten Reihe knapp drüber.

25. Minute / 0:2

Kostic nach einem Konter fast mit dem 3:0. Leipzig schwimmt ganz schön.

25. Minute / 0:2

Walace mit einem Blaupausen-Tor im Vergleich zum 1:0. Kopfball nach Ecke.

24. Minute / 0:2

Tor für Hamburg!

23. Minute / 0:1

Hamburg mit einem mutigen Auftritt bislang. Die RB-Spieler teilweise zu zurückhaltend in den Zweikämpfen.

21. Minute / 0:1

Leipzig hatte bislang mehr vom Spiel, aber die Gäste-Führung ist auch nicht unverdient.

19. Minute / 0:1

Ausgerechnet Papadopoulos bringt die Hamburger in Front. Kopfballtor nach einer Ecke. Unhaltbar. Vor der Ecke rettete Gulacsi schon gegen Wood.

18. Minute / 0:1

Tor für Hamburg!

15. Minute / 0:0

Erste klare Chance für RB: Nach einem schnellen Konter über vier Stationen verzieht Werner in aussichtsreicher Position.

13. Minute / 0:0

... Auch die zweite Ecke bringt nichts ein.

12. Minute / 0:0

Hamburg attackiert nun deutlich früher und holt gleich zwei Ecken raus. Die erste brachte nichts ein...

9. Minute / 0:0

In Anlehnung an das Geburtsjahr des Leipziger Vereins (2009) singen die Fans jetzt in der 9. Minute gemeinsam die Hymne.

9. Minute / 0:0

Ballverlust Upamecano im Aufbauspiel. Der HSV kontert über Wood, der aber zu überhastet agiert. Chance vertan.

7. Minute / 0:0

In der Offensive wirkt RB mit Forsberg, Werner und Sabitzer deutlich präsenter als zuletzt gegen den BVB.

6. Minute / 0:0

Die Marschrichtungen beider Teams scheinen schon früh klar. RB macht viel Druck. Hamburg steht hinten drin.

3. Minute / 0:0

Leipzig erstmals gefährlich. Forsberg setzt sich schön durch und bedient Demme. Der Ball kommt dann straff in den Strafraum. Werner schießt drüber.

2. Minute / 0:0

RB gleich zu Beginn mit viel Ballbesitz und Zug nach vorn.

Anpfiff

Der Ball rollt. Hamburg, in blau, hatte Anstoß.

Vor dem Spiel

Die RB-Fans halten Transparente als Antwort auf die Aktionen in Dortmund hoch während die Spieler den Rasen betreten.

Vor dem Spiel

Ausverkauftes Haus in Leipzig. Es ist Spiel eins nach den unsäglichen Vorkommnissen im und rund um den Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Vor dem Spiel

Auf Seiten der Hamburger kommt ein alter Bekannter zurück nach Leipzig. Papadopoulos steht beim Bundesliga- Dino in der Startelf.

Vor dem Spiel

Ansonsten sind Forsberg (nach Rot- Sperre, Sabitzer, Demme und Werner wieder mit an Bord und in der Startelf.

Vor dem Spiel

Etwas überraschend nimmt Poulsen zunächst auf der Bank platz. Dafür steht Neuzugang Upamecano in der Innenverteidigung von Beginn an auf dem Platz.

Vor dem Spiel

Ralph Hasenhüttl verändert seine Startelf im Vergleich zum 0:1 beim BVB auf einigen Positionen.

Vor dem Spiel

Hamburg peilt hingegen nach dem katastrophalen Saisonstart den dritten Erfolg in Serie an. Zuletzt gab es im Pokal und in der Liga je einen Sieg.

Vor dem Spiel

Leipzig will die Heimserie ausbauen. Bislang gab der Tabellenzweite lediglich einen Punkt in der Red Bull Arena ab.

Vor dem Spiel

Herzlich willkommen zum 20. Bundesliga-Spieltag mit der Partie RB Leipzig gegen den Hamburger SV.