Live-Ticker

12.Minute / 8:3

Die Magdeburger Abwehr steht sehr gut. Fehlpass Kolding. Zwei Minuten Peschardt (KIF). Damgaard nutzt die Überzahl und erhöht weiter.

10.Minute / 7:3

Wieder nichts zählbares für die Gäste. Tolles Tor von Damgaard. Auszeit Kolding.

9.Minute / 6:3

Fehlpass Kolding. Christiansen erhöht. Spellerberg (KIF) und Pettersson (SCM) treffen. Ballverlust KIF. Grafenhorst zum 6:3.

6.Minute / 3:2

Siebenmeter SCM. Weber kommt... und gleicht aus. Quenstedt pariert. Und noch ein Strafwurf für Magdeburg... Weber sicher zum 3:2!

3.Minute / 1:2

Die Dänen legen nach. Björnshauge staubt etwas glücklich ab... 0:2. Damgaard macht das erste Tor für den SCM.

Los geht's!

Ein Sieg brächte Magdeburg in der Gruppe C wieder an die Tabellenspitze. Die Dänen haben Anwurf. Kristiansen macht das 1:0.

Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zu dem fünften Spieltag der Hauptrunde des EHF-Cups. Der SCM empfängt die Gäste aus Kolding.