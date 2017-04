5. Minute / Spielstand 0:0

Die Leipziger fangen etwas entschlossener an und gehen in die Offensive. Becker fasst sich ein Herz und schließt aus 23 Metern ab. Knapp vorbei am Tor

2. Minute / Spielstand 0:0

Mit etwas Verspätung wurde angepfiffen. Die Anfangsphase ist wie zu erwarten von Abtasten beider Teams geprägt.

Anstoß

Der Ball rollt in Leipzig. Anstoß für die Gastgeber, welche in Blau- Gelb gekleidet sind. Die Gäste spielen in Schwarz-Weiß.

Vor dem Spiel

Die Aufwärmphase ist nun beendet. Die Mannschaften befinden sich nun im Spielertunnel. In wenigen Minuten geht es hier los.

Vor dem Spiel

Die Spieler befinden sich nun mitten in der Aufwärmphase. Der Platz ist in einem guten Zustand.

Vor dem Spiel

Im Hinspiel verlor Lok klar mit 1:3. Die Tore sind geöffnet im Bruno-Plache-Stadion. Es ist Alles angerichtet für ein Fußball-Fest zum Osterstart.

Vor dem Spiel

... und weiter: " Die Kulisse ist für Gästemannschaften immer was Besonderes und auch eine geile Herausforderung."

Vor dem Spiel

VfB-Trainer Hiemisch: Lok ist zwar ein Aufsteiger, aber ein sehr starker. Zu Hause sind sie durch die Zuschauer noch einen Tick stärker."

Vor dem Spiel

... Lok-Trainer Heiko Scholz muss gegen die Vogtländer auf die Spieler Surma, Misch und Wendschuh verzichten. Dafür kehren Krug und Henne zurück.

Vor dem Spiel

Bei den Aufsteigern aus Messestadt läuft es etwas holpriger. Im letzten Spiel verlor man gegen "Angstgegner" Meuselwitz nicht nur Punkte ...

Vor dem Spiel

Die Mannschaft von Michael Hiemisch befindet sich in einem Formhoch und kassierte nur gegen Jena eine knappe Schlappe.

Vor dem Spiel

Beide Mannschaften befinden sich im "gesicherten" Mittelfeld der Tabelle. Die Leipziger liegen mit 37 Punkten einen Zähler vor dem VfB auf Platz zehn.

Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zum 28. Spieltag der Regionalliga Nordost. Am heutigen Abend empfängt Lok den VfB Auerbach.