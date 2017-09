12. Minute / Spielstand 0:0

Noch keine Chance hier im Spiel, Poulsen und Werner werden von der AS-Abwehr abgekocht. Jetzt aber die erste Ecke für die Leipziger.

10. Minute / Spielstand 0:0

Werner erstmals vor dem Monaco-Tor vom Ex-Wolfsburger Benaglio. Doch der Angreifer zu weit abgedrängt, sein Ball aus spitzem Winkel links vorbei.

8. Minute / Spielstand 0:0

Die erste gelbe Karte im Spiel. Monacos Youri Tielemans sieht den Karton nach hartem Einsteigen gegen Halstenberg.

5. Minute / Spielstand 0:0

Vor dem Spiel wurde viel über die Kleiderordnung von Trainer Ralph Hasenhüttl spekuliert. Der Österreicher heute im ganz feinen Zwirn auf der Bank.

4. Minute / Spielstand 0:0

Vier Minuten vorbei - immer wieder wird der schnelle Werner in der Spitze gesucht. Zweimal Abseits und ein geklärter Angriff bisher.

3. Minute / Spielstand 0:0

Erster Eckball, für Monaco. Etwas Verunsicherung im RB-Strafraum. Aber dann kann Upamecano klären.

1. Minute / Spielstand 0:0

Das Spiel der U19-Youth-League zwischen RBL und Monaco hat übrigens der Gast aus Monaco am Nachmittag 4:1 gewonnen.

1. Minute / Spielstand 0:0

Der Gast aus Monaco übrigens heute Abend klarer Favorit - obwohl die AS wichtige Spieler wie Mbappé oder Mendy verloren hat.

Anpfiff / Spielstand 0:0

Auf geht's. Die Partie läuft. Die ersten Champions-League-Sekunden in Leipzig laufen.

Vor dem Spiel

Angreifer Poulsen hat heute übnrigens seinen Vertrag bei RB bis 2021 verlängert.

Vor dem Spiel

Einlauf der Mannschaften. Und die berühmte Champions-League-Hymne. Da dürfte sicherlich einigen Fans ein kalter Schauer über den Rücken laufen.

Vor dem Spiel

Gleich geht es los. Die Mannschaften stehen bereit. Choreo der RB- Fans. "Rasenballsport durhc Europa tragen"

Vor dem Spiel

Das Stadion ist offiziell ausverkauft. Der Gästeblock ist allerdings nur mit rund 100 Fans gefüllt.

Vor dem Spiel

... mit dabei u.a. Daniel Frahn, Carsten Kammlott, Ingo Hertzsch, Christian Müller, Timo Röttger, ... Ex-Stürmer Stefan Kutschke fehlt aber.

Vor dem Spiel

Gerade eben wurden hier in Leipzig die RBL-Spieler geehrt, die seit der Regionalliga mindestens 50 Spiele für die Leipziger gemacht haben ...

Vor dem Spiel

... bei seinen letzten vier Auftritten in Nationalmannschaft und bei RBL traf der Stürmer aus Stuttgart.

Vor dem Spiel

Leipzig heute mit der Doppelspitze Poulsen und Werner. Nationalstürmer Werner hat derzeit einen Lauf ...

Vor dem Spiel

In der RB-Abwehr darf der erst 18- Jährige Upamecano nach seinem bärenstarken am Freitag in Hamburg wieder ran. Klostermann spielt für Bernardo.

Vor dem Spiel

Für Keita spielt Ilsanker, der aber eher defensiv orientiert ist. Sonst keine Überraschung in der RB- Aufstellung. Vorn ist Forsberg wieder dabei.

Vor dem Spiel

Die Aufstellungen sind da. Bei den Leipzigern fehlt erwartungsgemäß Mittelfeldstar Naby Keita. Der Superstar musste gestern das Training abbrechen.

Vor dem Spiel

Das letzte Mal Europapokal gab es übrigens vor 20 Jahren in Leipzig. Damals gastierte der SSC Neapel mit Diego Maradona bei Lok Leipzig (1:1).

Vor dem Spiel

Bis heute. Ab 20:45 Uhr ist es dann endlich soweit. RB Leipzig spielt in der europäischen Fußball- Königsklasse.

Vor dem Spiel

Die fußballverrückte Stadt hat schon vieles gesehen: Deutsche Meister, Europapokal, Pokalsiege, die DFB- Gründung - die Champions League noch nicht.

Vor dem Spiel

Noch knapp eine halbe Stunde - dann wird hier in Leipzig Geschichte geschrieben: Erstmals gastiert die Champions League in der Stadt.