Der teuerste Zugang der Vereinsgeschichte hat sich offenbar am Sprunggelenk verletzt und kann deswegen heute nicht spielen.

Dafür bekommen Schmitz, Compper, Poulsen, Bruma und Kampl eine Pause. Der Österreicher steht nicht mal im Kader.

Klostermann, Upamecano, Ilsanker, Forsberg und Augustin rutschen in die Startformation.

Die Aufstellungen sind da. RB tauscht angesichts der zahlreichen Spiele in wenigen Tagen ordentlich durch.

RB ist gemessen an der Vorsaison eher durchwachsen gestartet. In fünf Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

Und mit der Eintracht kommt eine "Auswärtsmacht" in die Messestadt. Alle ihre sieben Punkte holte die SGE auf fremden Platz.

In der ehemaligen WM-Arena in Leipzig steht heute das Duell zweier Tabellennachbarn an. Der 9. (RB) empfängt den 10. (Frankfurt).

Herzlich willkommen zum Liveticker der Partie RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt.